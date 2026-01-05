All’ex Consorzio Agrario troverà sede via Donne della Costituzione
Nell’area dell’ex Consorzio Agrario, sarà inaugurata la sede di
Nell’area dell’ex consorzio agrario troverà sede "via Donne della Costituzione", in prossimità di via Rita Levi Montalcini. Mentre nell’adiacente area dell’ex mercato bestiame, vicino a via Rubes Triva e a via Mario Del Monte, una nuova via sarà intitolata all’ex sindaco Germano Bulgarelli, in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
