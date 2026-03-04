Valtur Brindisi-Libertas Livorno | al via la vendita dei biglietti

A partire dalle 10 di martedì 4 marzo, i biglietti per il match casalingo della Valtur Brindisi contro Libertas Livorno durante le vacanze pasquali sono in vendita. L'incontro si svolgerà al PalaPentassuglia e i tifosi possono acquistare i biglietti presso i punti vendita e online. La partita si giocherà nel periodo di Pasqua.

Ticket disponibili al New basket store, online Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio. Prosegue la vendita biglietti per il prossimo match contro Rieti di sabato 21 marzo ore 20:30 BRINDISI - Si comunica che a partire dalle ore 10 di martedì 4 marzo, è possibile acquistare i biglietti per assistere al match casalingo della Valtur Brindisi in programma nelle vacanze pasquali al PalaPentassuglia. Sabato 4 aprile, Sabato Santo, sarà l'occasione per vedere dal vivo i biancoazzurri e sostenerli per l'importante sfida casalinga contro la Libertas Livorno. È possibile acquistare i ticket online al seguente link https:newbasketbrindisi. 🔗 Leggi su Today.it

Valtur Brindisi, in vendita i biglietti per il match contro Real Sebastiani RietiDisponibili da martedì 17 febbraio i ticket per l'unica partita casalinga di marzo.

Valtur Brindisi, Final four Coppa Italia 2026: tutte le info sui bigliettiPrevendita attiva per gli abbonati lnp pass, vendita libera a partire dalle ore 15:00 di sabato 21 febbraio.

Aggiornamenti e notizie su Valtur Brindisi Libertas Livorno al via....

Temi più discussi: A2 8^R: Brindisi a Forlì supera l’esame trasferta co-capolista con Pesaro; A2:BRINDISI IN VOLO:SUCCESSO CORSARO A FORLI’; Bi.Emme Service Libertas Livorno-Valtur Brindisi: dove vederla in tv e in streaming | LNP Serie A2; La Valtur Brindisi vince il recupero sul campo della Pallacanestro 2.015 Forlì.

In vendita i biglietti per il match pre-pasquale Valtur Brindisi-LivornoSi comunica che a partire dalle ore 10:00 di martedì 4 marzo, è possibile acquistare i biglietti per assistere al match casalingo della Valtur Brindisi in pro ... brundisium.net

Brindisi insegue a Livorno il sesto successo consecutivo. Palla a due alle ore 21. Diretta tv su RaisportLa Valtur Brindisi ha deciso di non volersi fermare più. Oggi vola sulle ali dell’entusiasmo e ha bene chiaro in mente il suo obiettivo: continuare a dire la sua nella lotta per l’accesso diretto ai ... quotidianodipuglia.it

Importante vittoria della Valtur Brindisi che dopo un primo tempo equilibrato, produce l'allungo nel terzo periodo e contiene il ritorno della Pallacanestro Forlì 2.015. Con questo successo, Brindisi raggiunge la Victoria Libertas Pesaro Basket a quota 38. Franci facebook