Valtur Brindisi in vendita i biglietti per il match contro Real Sebastiani Rieti

Valtur Brindisi ha aperto le vendite dei biglietti per la partita contro Real Sebastiani Rieti, che si terrà a marzo. La vendita inizia alle 17:00 di martedì 17 febbraio e permette ai tifosi di assicurarsi il posto in tribuna. Il match rappresenta l’unico incontro casalingo del mese e ha già attirato l’attenzione dei supporter locali.

Disponibili da martedì 17 febbraio i ticket per l'unica partita casalinga di marzo. Prosegue anche la vendita per l'incontro contro Torino del 21 febbraio BRINDISI - Si comunica che a partire dalle ore 17:00 di martedì 17 febbraio, è possibile acquistare i biglietti per assistere all'unico match casalingo di campionato in programma per il mese di marzo. La Valtur Brindisi sfiderà sabato 21 marzo la Real Sebastiani Rieti, in un calendario che prevede solo match esterni (Rimini, Cento e Mestre) e il weekend della Final Four di Coppa Italia. Si ricorda che è attualmente in vendita la prossima partita di campionato in programma sabato sera 21 febbraio alle ore 20:30 tra Valtur Brindisi e Reale Mutua Torino.🔗 Leggi su Brindisireport.it Valtur, in vendita i biglietti per le prossime partite interne contro Verona, Milano e AvellinoSono aperte le vendite dei biglietti per le prossime partite interne di Valtur contro Verona, Milano e Avellino. Fortitudo, Sorokas non basta: al PalaSojourner di Rieti vince la Real SebastianiLa formazione di Fortitudo Bologna affronta una difficile trasferta al PalaSojourner di Rieti, dove la Real Sebastiani si impone con merito. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dopo un riposo forzato, la Valtur Brindisi torna in campo contro il Roseto; Brindisi-Roseto: divieto di vendita ai residenti nella Provincia di Teramo; Roseto, Pallacanestro, divieto di vendita biglietti per incontro con Brindisi; Divieto di vendita ai residenti di Teramo per la partita Brindisi-Roseto. Tutto pronto per Brindisi-Roseto: fondamentale l’approccio alla garaTorna in campo la Valtur Brindisi dopo il turno di riposo forzato a causa dell'annullamento del match originariamente previsto contro Bergamo e il rinvio del tu ... brundisium.net Basket A2, Brindisi – Roseto senza tifosi da TeramoBRINDISI – In occasione del prossimo match di campionato di Serie A2 in programma domenica 15 febbraio al PalaPentassuglia alle ore 18:00 tra Valtur Brindisi e Liofilchem Roseto, il Prefetto della Pro ... trnews.it Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Valtur Brindisi facebook La #valtur brindisi non si distrae, batte Roseto e si conferma tra le grandi x.com