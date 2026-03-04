Valeria Marini su Nino Frassica | La battuta a Sanremo mi ha urtato ci sono rimasta male

Valeria Marini ha commentato pubblicamente l’esperienza a Sanremo, dicendo che una battuta di Nino Frassica le ha causato fastidio e l’ha lasciata con un senso di delusione. Ha anche espresso stanchezza nei confronti dei commenti negativi e degli stereotipi spesso associati agli artisti dello spettacolo, sottolineando il disagio provato in quella occasione.

“Ci ho pianto e ci piango ancora, ci sono rimasta malissimo” afferma Valeria Marini in lacrime. Oggi la showgirl è stata ospite a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo, dove ha commentato una battuta dello sketch di Nino Frassica a Sanremo. In riferimento alla vicenda ha sottolineato di esserci stata male e di volere dal comico stesso delle scuse pubbliche. “E’ stato offensivo” dice Valeria Marini scoppiando subito dopo in lacrime. Riferendosi alla battuta di Nino Frassica, la showgirl ha detto di esserci rimasta male rispetto all’ironia del comico che ha parlato della sua assenza al festival. “Recentemente ha fatto un’operazione alle labbra, è gonfiata” afferma Frassica, imitando poi la voce della Marini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

