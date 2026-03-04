Ma avete visto che mi ha fatto? Valeria Marini lascia lo studio in lacrime

Durante l’ultima puntata de La Volta Buona, Valeria Marini ha abbandonato lo studio in lacrime dopo un episodio di forte tensione. La nota artista ha reagito in modo emotivo a un episodio inaspettato, lasciando il pubblico e i presenti senza parole. La scena ha catturato l’attenzione di tutti, suscitando discussioni sui social e tra gli spettatori.

Un momento di forte tensione ha segnato l’ultima puntata de La Volta Buona, dove Valeria Marini è stata protagonista di una reazione che ha lasciato il pubblico senza parole. Tutto è nato da una domanda apparentemente semplice posta da Caterina Balivo, che ha chiesto alla showgirl un commento su una battuta pronunciata da Nino Frassica durante la quarta serata del Festival di Sanremo, quando il comico era sul palco dell’Ariston come co-conduttore accanto a Carlo Conti. Nel corso di uno sketch con il direttore artistico, Frassica aveva ironizzato sull’assenza della Marini con una frase che ha fatto discutere: “Ha appena mandato un messaggio Valeria Marini, che non è potuta venire perché recentemente si è sottoposta a un’operazione alle labbra, se le è gonfiate e ha scritto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Valeria Marini, lacrime in diretta: la reazione alla battuta gela lo studioValeria Marini piange in diretta a La Volta Buona e lascia lo studio dopo la battuta di Nino Frassica al Festival di Sanremo sul suo corpo.

Valeria Marini è furiosa con Nino Frassica, scoppia a piangere e lascia lo studio furibonda: il VIDEOLe battute di Sanremo continuano a far discutere anche a distanza di giorni dalla fine del Festival.

VALERIA MARINI: «IO NASCO COME ATTRICE» #perte #shorts

Contenuti utili per approfondire Valeria Marini.

Temi più discussi: Sara Tommasi: Se potessi tornare indietro mi farei curare. Mi piacerebbe fare qualcosa in tv con Valeria Marini; Sara Tommasi: Se tornassi indietro mi farei curare. Mi piacerebbe fare qualcosa in tv con Valeria Marini; Comunicazione Italiana; Marcey, l'artista che dipinge con il seno: i quadri acquistati anche dalle star/Video.

Valeria Marini è furiosa con Nino Frassica, scoppia a piangere e lascia lo studio furibonda: il VIDEOValeria Marini così non l'avete mai vista: dimenticate sorrisi e lustri, oggi è furiosa con Nino Frassica! Lacrime in diretta, poi la fuga. donnapop.it

Perché Valeria Marini interpreta Moira Orfei in PortobelloUn elefante, una lettera e il coraggio di esporsi a favore di Enzo Tortora: quando la regina del circo, Moira Orfei, si schierò contro un altro circo, quello mediatico e giudiziario, come raccontato d ... gqitalia.it

#ValeriaMarini piange a #LaVoltaBuona e lascia lo studio. La colpa è della battuta fatta da #NinoFrassica durante l'ultima puntata del #FestivaldiSanremo Poco fa la Marini è stata ospite da #CaterinaBalivo e la conduttrice le ha chiesto cosa ne pensava della facebook

Valeria Marini in lacrime a #LaVoltaBuona per le battute di Nino Frassica a #Sanremo2026sul suo conto. x.com