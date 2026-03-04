Valeria Marini in lacrime in tv | ‘Frassica mi ha offesa’ poi lascia lo studio

Durante la trasmissione televisiva La Volta Buona, Valeria Marini si è commossa e ha lasciato lo studio dopo aver dichiarato di essere stata offesa da una battuta di Nino Frassica durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2026. La showgirl si è lasciata andare alle lacrime mentre parlava dell’episodio, che ha suscitato grande attenzione tra il pubblico presente in studio.

Momento di forte tensione televisiva per Valeria Marini, che oggi a La Volta Buona è scoppiata in lacrime parlando di una battuta fatta da Nino Frassica durante l'ultima serata del Festival di Sanremo. Nel corso di uno sketch sul palco dell'Ariston, il comico aveva ironizzato sull'assenza della showgirl dalla manifestazione: Frassica aveva anche imitato la voce della Marini. Una gag che, tornata in studio dopo aver rivisto il filmato, la showgirl ha definito "terribilmente offensiva". "Non è piaciuto a nessuno. Io ho lavorato con lui e ci sono rimasta malissimo, l'ho trovato offensivo. Ci ho pianto e ci piango ancora". Presa dalla rabbia e dall'emozione, Valeria Marini si è alzata dal divano del programma condotto da Caterina Balivo per lasciare lo studio: "Vi saluto, scusate.

