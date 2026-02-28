Nino Frassica scherza con Carlo Conti durante la conferenza stampa – Il video

Durante la conferenza stampa di Sanremo del 28 febbraio 2026, il comico Nino Frassica ha intrattenuto la sala stampa con alcune battute rivolte al conduttore Carlo Conti. Il video dell'evento mostra Frassica che scherza e interagisce con Conti, creando un momento di leggerezza tra i presenti. L'episodio si è verificato durante l'ultima puntata del festival, con Frassica ospite sul palco.

(Agenzia Vista) Sanremo, 28 febbraio 2026 Il comico Nino Frassica, ospite all'ultima puntata di Sanremo, fa divertire la sala stampa, scherzando con il conduttore Carlo Conti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev