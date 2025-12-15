Bella Ma Valeria Marini e Pierluigi Diaco | di nuovo scintille in studio | VIDEO

Durante una puntata di Bella Ma, si sono riaccese le tensioni tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco, con momenti di nervosismo e confrontation in diretta. La mancata conferma del contratto ha suscitato malumore tra i protagonisti, dando luogo a uno spiacevole scontro televisivo visibile ai telespettatori.

