Juventus Vaciago Juve senza attacco ma con un’anima

Dopo il pari 3-3 tra Juventus e Lazio all’Olimpico, Paolo Vaciago su Tuttosport analizza la situazione della squadra torinese, evidenziando come la Juventus sia priva di un attacco efficace ma mantenga una forte identità. La squadra appare stanca, ma non rinuncia a lottare e a mostrare carattere nonostante le difficoltà.

Dopo il rocambolesco 3-3 dell'Olimpico, Paolo Vaciago su Tuttosport traccia un bilancio lucido e spietato della Juventus attuale: una squadra esausta, ma con un'anima che non si spegne. Undici partite rimaste, 33 punti in palio, 80 milioni di euro (circa) legati alla qualificazione Champions: la Roma ha quattro lunghezze di vantaggio.