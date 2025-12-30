Juventus Corriere Spalletti ha ridato dignità alla Juve

Il Corriere dello Sport sottolinea come Luciano Spalletti abbia contribuito a ridare solidità e credibilità alla Juventus, evidenziando un percorso di crescita e miglioramenti nelle prestazioni. Secondo il giornale, il tecnico ha saputo rafforzare la squadra, aprendo prospettive positive per il proseguo della stagione e mantenendo vivo l’obiettivo di competere per lo scudetto.

Spalletti sta dando alla Juventus una dignità che sembrava compromessa. Chivu fa il filosofo ma i bonus per l'Inter sono finiti - ha un ruolino di marcia che potrebbe consentirgli di mettere paura ai rivali. msn.com

Cosa ha detto Spalletti ai calciatori nell’intervallo di Pisa-Juve: tremavano anche le mura - Il retroscena di quanto avvenuto nello spogliatoio spiega bene quali sono mentalità e cambio di passo che il tecnico chiede ai calciatori ... fanpage.it

RITORNATO PER AIUTARE LA JUVENTUS! REGALO DI NATALE PER SPALLETTI. GIOIELLO DI MADRID ALLA JUVE

Paolo Ardoino ha rilasciato un'intervista al Corriere del Ticino Il numero uno di Tether ha ribadito la solidità dell'azienda e la volontà di comprare la Juventus Il messaggio è chiaro: "Riteniamo che la Juventus possa fare molto meglio" #Ardoino #T x.com

Paolo Ardoino ha rilasciato un'intervista al Corriere del Ticino Il numero uno di Tether ha ribadito la solidità dell'azienda e la volontà di comprare la Juventus Il messaggio è chiaro: "Riteniamo che la Juventus possa fare molto meglio" #Ardoino #T - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.