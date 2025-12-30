Juventus Corriere Spalletti ha ridato dignità alla Juve

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corriere dello Sport sottolinea come Luciano Spalletti abbia contribuito a ridare solidità e credibilità alla Juventus, evidenziando un percorso di crescita e miglioramenti nelle prestazioni. Secondo il giornale, il tecnico ha saputo rafforzare la squadra, aprendo prospettive positive per il proseguo della stagione e mantenendo vivo l’obiettivo di competere per lo scudetto.

Spalletti elogiato dal Corriere Corriere dello Sport evidenzia il buon lavoro fatto da Luciano Spalletti, sostenendo che la Juventus possa rientrre in lotta per lo scudetto. “Spalletti lancia un messaggio, lo fa con quel tono di voce basso: c’è anche la Juve.  Una presenza scomoda per le altre, ma l’ex ct più L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

