Oggi a Crans Montana emerge una questione rilevante legata alle misure di sicurezza e agli incidenti con i bengala sulle bottiglie di champagne, che hanno suscitato discussioni e richieste di restrizioni. In questo contesto, si inseriscono anche le tensioni tra Zelensky, Merz e Trump, evidenziando le diverse dinamiche politiche e di sicurezza che caratterizzano l’attualità internazionale. Un approfondimento sulla situazione evidenzia l’importanza di analizzare attentamente gli eventi e le loro implicazioni.

- Parlando di Crans Montana, oggi mi sono accorto di una cosetta mica da niente. E riguarda l’indignazione per le misure di sicurezza mancate nel locale e per quei bengala accesi sulle bottiglie di champagne che ora tutti vogliono vietare. Avete visto ieri cos’hanno fatto allo stadio di Bodø in occasione della partita col Manchester City? Hanno sparato fuochi d’artificio di fronte alla tribuna stracolma di persone. E se uno di quei razzi fosse difettoso e virasse verso gli spalti? Che caos provocherebbe? Pensate che sia “sicuro al 100%”? No. Nella vita neppure il gas di casa è sicuro al 100%. Se vivessimo così, col rischio zero, non vivremmo affatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Zelensky alla Casa Bianca. Appuntamento a Budapest per Trump e Putin

