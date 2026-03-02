Iran Acerbo Prc | Meloni faccia come Sanchez no all’uso delle basi

Il rappresentante del Prc ha commentato la posizione del governo spagnolo, sottolineando che si è impegnato a bloccare l’uso delle basi militari presenti nel paese per operazioni contro l’Iran. Ha fatto notare che questa decisione ha portato gli Stati Uniti a dover spostare alcuni dei loro aerei cisterna. Ha invitato la premier italiana a seguire l’esempio di Madrid e a non consentire l’utilizzo delle basi italiane in operazioni simili.

ROMA – “Il governo spagnolo si è impegnato a impedire che le basi statunitensi sul suo territorio possano essere utilizzate per gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, e pare che Washington abbia dovuto spostare i suoi aerei cisterna. Giorgia Meloni faccia come Sanchez e dica no all’uso delle basi”. Lo dice Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, in una nota. “Sono sicuro – aggiunge – che non lo farà, anche se loimporrebbe la Costituzione su cui ha giurato. Il governo dicentrosinistra di Sanchez, appoggiato da comunisti e sinistra radicale, è l’unico in Europa che ha condannato l’aggressione militare all’Iran. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Acerbo (Prc): “Italia all’Onu vota con Israele contro Unrwa”Maurizio AcerboROMA – “Il governo Meloni continua a essere attivo complice del genocidio.

