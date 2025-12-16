Lago di Como | Villa d’Este regala una nuova e luminosa vita al Terminus
Il prestigioso Albergo Terminus di Como, situato nel cuore del lungolago, ha recentemente riaperto con una nuova veste sotto la gestione del Gruppo Villa d’Este. Dopo l’acquisizione di aprile 2025, l’hotel di charme si presenta ora con un volto rinnovato, offrendo agli ospiti un’esperienza luminosa e raffinata nel suggestivo scenario del Lago di Como.
Come annunciato da tempo, l’Albergo Terminus, 4 stelle nel centro di Como sul lungolago, ha inaugurato un nuovo capitolo sotto la gestione del Gruppo Villa d’Este, a seguito dell’acquisizione avvenuta nell’aprile 2025 dalla precedente proprietà LarioHotels. La transizione è avvenuta in continuità. Quicomo.it
La Cassinella - Luxury Villa on Lake Como
Villa d’Este La Collezione apre a Como Palazzo Venezia - Villa d’Este La Collezione apre a Como Palazzo Venezia, primo 5 stelle del circuito The Leading Hotels of the World nella città lacustre ... guidaviaggi.it
Sul Lago di Como le decorazioni natalizie di Villa d'Este raccontano la fiaba di Natale: viali alberati di velluto rosso, foreste di tamburi e stanze gioiello affacciate sull'acqua - Dalla cioccolateria ispirata allo Schiaccianoci al viale di Ercole illuminato, l’iconico hotel di Cernobbio si accende con gli allestimenti natalizi firmati da Vincenzo Dascanio ... vogue.it
Nel periodo Natalizio il Lago di Como ha qualcosa di speciale,,tramonti romantici , giornate con cielo sereno. Le luci illuminano i piccoli borghi e le Ville sul Lago Photo C. L'Amico Enrico During the Christmas season, Lake Como has something special: - facebook.com facebook