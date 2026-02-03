Scopre su una bancarella dell' usato attrezzi che gli erano stati rubati e fa scattare una denuncia

Un uomo di Aprilia scopre tra gli attrezzi di una bancarella dell'usato ciò che gli era stato rubato qualche giorno fa. Si ferma, riconosce gli oggetti e decide di denunciare subito. La scena si svolge tra il via vai dei clienti, e l’uomo non ha esitato a chiamare le forze dell’ordine per mettere fine al commercio di merce rubata.

Mentre girava per i banchi del mercato dell'usato nella città di Aprilia ha trovato del materiale da lavoro che gli era stato rubato nei giorni scorsi. Un cittadino ha quindi allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate le pattuglie del commissariato di polizia, che hanno accertato la.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Aprilia Mercato Si presenta dai carabinieri per una denuncia, ma si scopre che era responsabile di una rapina Un uomo si è presentato alla stazione dei carabinieri di Latina per denunciare un'aggressione subita, ma le verifiche sulla sua identità hanno rivelato un'inaspettata verità: era destinatario di un ordine di arresto. Svaligiato il garage di una casa di campagna: rubati attrezzi e taniche di benzina Nella zona di contrada Giuliana a Canicattì, un furto ha interessato il garage di una casa di campagna.

