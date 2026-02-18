Trump sempre più vicino a una guerra su larga scala contro l’Iran Axios rivela il piano del tycoon che potrebbe scattare entro pochi giorni o al massimo nelle prossime settimane

Secondo Axios, Donald Trump sta preparando un attacco massiccio contro l’Iran, con possibilità di partire già nelle prossime settimane. La causa sarebbe la crescente tensione tra i due paesi, alimentata dall’uso di droni iraniani contro obiettivi statunitensi e da recenti scontri militari. Fonti vicine alla Casa Bianca indicano che il presidente sta valutando attentamente i rischi di un confronto aperto. Le decisioni definitive, però, restano ancora secretate, mentre si moltiplicano i segnali di un’escalation imminente. La situazione resta molto tesa e imprevedibile.

Il conto alla rovescia per l’inizio dei raid Usa in Iran che tutti negano, in realtà sarebbe già iniziato. A sostenerlo è Axios, secondo cui l’amministrazione Trump sarebbe “più vicina a una guerra su larga scala in Medio Oriente di quanto la maggior parte degli americani creda”. Una frase che non lascia molto spazio a interpretazioni, tanto più perché arriva all’indomani del secondo round di colloqui Usa-Iran a Ginevra che è stato a dir poco inconcludente. Si valuta una lunga guerra e non raid rapidi e mirati. Axios cita fonti statunitensi secondo cui, se l’escalation dovesse scattare, sarebbe una campagna congiunta Usa-Israele “molto più ampia” della guerra di 12 giorni dello scorso giugno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Iran, l'allarme di Axios: «Negoziati in stallo, Trump sempre più vicino alla guerra aperta»L’Iran rischia di unire tensioni crescenti con gli Stati Uniti, secondo quanto riporta Axios.

Trump annuncia un’“armada” Usa verso l’Iran e rivendica stop alle esecuzioni

