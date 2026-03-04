Urtato da un pezzo di metallo da 20 quintali operaio in ospedale

Un operaio è stato coinvolto in un incidente questa mattina in un ospedale dopo essere stato urtato da un pezzo di metallo di circa 20 quintali. La scena si è verificata poco prima in un’azienda di Basiliano, dove si era verificata un’esplosione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza all’uomo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

L'incidente, avvenuto questa mattina in un'azienda di San Giorgio di Nogaro, è sotto esame da parte delle autorità competenti Un altro incidente sul lavoro stamattina, grave questa volta, dopo l'esplosione che si è verificata in un'azienda di Basiliano. Attorno alle 10 e 30, nell'area industriale di San Giorgio di Nogaro, un operaio è stato urtato da un pezzo di metallo dal peso di 20 quintali. All'arrivo dei sanitari l'uomo è stato stabilizzato sul posto e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine, dove non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli ispettori dell'Azienda sanitaria e dei carabinieri. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Colleferro, incidente sul lavoro in zona industriale: operaio muore schiacciato da un pezzo da 50 quintaliIncidente sul lavoro a Colleferro, in località Piombinara: operaio di 40 anni muore schiacciato da un trasformatore da 50 quintali durante uno...

Roma, schiacciato da un trasformatore da 50 quintali: muore operaioInfortunio mortale sul lavoro vicino Roma: un operaio di 40 anni è morto mentre, con il muletto, effettuava uno spostamento di un trasformatore del...

