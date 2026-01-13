Roma schiacciato da un trasformatore da 50 quintali | muore operaio

Un incidente si è verificato a Piombinara, Roma, intorno alle 14, quando un operaio di 40 anni è rimasto schiacciato da un trasformatore da 50 quintali. L’uomo, alla guida di un muletto durante un’attività di movimentazione, ha perso la vita nell’impatto. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Operaio di 40 anni morto: è rimasto schiacciato da un trasformatore di 50 quintali - A quanto riferito dai vigili del fuoco, un operaio di 40 anni è morto schiacciato da un trasformatore di 50 quintali, ... leggo.it

Roma, operaio muore sul lavoro a Colleferro: schiacciato da un trasformatore da 5 tonnellate - Incidente mortale sul lavoro a Colleferro, vicino Roma, in località Piombinara, dove un operaio di 40 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un ... lapresse.it

ULTIMA ORA Incidente sul lavoro, schiacciato da un trasformatore di 50 quintali. Morto operaio link nel primo commento - facebook.com facebook

