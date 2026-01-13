Roma schiacciato da un trasformatore da 50 quintali | muore operaio

Un incidente si è verificato a Piombinara, Roma, intorno alle 14, quando un operaio di 40 anni è rimasto schiacciato da un trasformatore da 50 quintali. L’uomo, alla guida di un muletto durante un’attività di movimentazione, ha perso la vita nell’impatto. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

L'incidente è avvenuto a Piombinara intorno alle 14. Il 40enne era alla guida di un muletto e stava effettuando uno spostamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

