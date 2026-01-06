Nelle recenti vicende giudiziarie, Maduro si è dichiarato innocente, affermando di essere un uomo perbene. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto complesso e articolato, che vede protagonisti anche personaggi pubblici di grande rilievo. La situazione solleva interrogativi sulla gestione delle accuse e delle narrative legate a figure di rilievo internazionale, evidenziando come le dinamiche politiche e giudiziarie possano intrecciarsi in modo imprevedibile.

È proprio bravetto quello sceneggiatore, che sarebbe poi Donald Trump, che ha ideato la giornata di ieri, ha scelto i personaggi e l’ambientazione, ha scritto il copione e poi è riuscito a metterlo in scena due giorni dopo un’operazione storica. A New York, fuori dal tribunale federale di Manhattan, i giornalisti hanno iniziato a mettersi in fila già ventiquattr’ore prima dell’udienza, fissata per mezzogiorno, ora locale. Il termometro si muove poco: la massima è 2 gradi, -3 la minima. In mattinata, mentre centinaia di agenti pattugliano le strade intorno all’edificio, arrivano i manifestanti. Alcuni, i più, sono venezuelani che vogliono veder passare l’aguzzino del loro Paese: cantano l’inno nazionale e urlano in spagnolo: «È già caduta, è già caduta, questa dittatura è già caduta». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

