Donna carbonizzata in casa | muore l' unico imputato si chiude il processo

Se ne va anche l’unico imputato nel caso della donna carbonizzata a Ceglie Messapica. Dopo mesi di udienze e ricostruzioni, il processo si conclude con la morte dell’uomo, che aveva affrontato l’accusa di aver provocato l’incendio in quella villetta di contrada Augelluzzi. La 71enne Cosima D’Amato ha perso la vita quella sera di settembre, in circostanze che ora non avranno più un processo giudiziario.

BRINDISI – Si chiude il processo sulla morta di Cosima D'Amato, la 71enne deceduta la sera del 19 settembre 2023, a seguito di un incendio sviluppatosi in una villetta in contrada Augelluzzi, nelle campagne di Ceglie Messapica. L'epilogo era inevitabile, a causa del decesso dell'unico imputato.

