Uomini e donne Sara esausta dei suoi corteggiatori | Ciro grande assente

Sara, tronista romana, si trova in una fase di forte tensione con i suoi corteggiatori. Durante l’ultima registrazione del programma, sono state trasmesse immagini di un incontro in camerino tra lei e Matteo, mentre Ciro risultava assente. La situazione si svolge in un contesto di tensione crescente, con la protagonista che appare esausta dei corteggiatori che la circondano.

Altra registrazione e dinamiche che non si discostano molto dall'attuale messa in onda. Il Trono classico sembra vivere un momento di profondo down La tronista romana continua a vivere momenti di grande tensione con i suoi corteggiatori. Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, nell'utima registrazione, sono state mostrate le immagini di un incontro in camerino tra Sara e Matteo. Incontro che non è stato così soft tanto che nel resoconto a centro studio la tronista si è detta arrabbiata ed esausta tanto da dire ai corteggiatori che è davvero arrivata al limite perché ad uno non sta mai bene cosa fa con l’altro. Buone notizie invece nel Trono over con l'uscita dal programma di un'altra coppia, Atlanta e Lanfranco che dopo settimane di conoscenza hanno deciso di frequentarsi al di fuori del programma. 🔗 Leggi su Today.it

Uomini e Donne, scandalo Martina-Ciro: intervengono due ex corteggiatoriLa storia che coinvolge Martina De Ioannon e Ciro Solimeno continua a infiammare il gossip di Uomini e Donne.

Leggi anche: Uomini e Donne, registrazione 17 febbraio: Ciro assente

Tutti gli aggiornamenti su Uomini e donne Sara esausta dei suoi....

Temi più discussi: Sara e Matteo dopo l’esterna 26 febbraio - Uomini e donne Clip | Witty TV; Le anticipazioni di Uomini e Donne del 24 febbraio: Sara ha mantenuto la sua promessa verso Alessio; Uomini e Donne, Sara scatena la gelosia di Alessio: caos in studio e il gesto (sorprendente) per Matteo; Uomini e Donne, Sara bacia Alessio e poi fa conoscere la madre a Matteo: Mi piacciono entrambi.

Anticipazioni Uomini e Donne, ultima registrazione: una coppia lascia insieme il programmaNuove emozioni nello studio di Uomini e Donne. Nella registrazione di ieri, 3 marzo 2026, non sono mancati colpi di ... tuttosulgossip.it

Uomini e Donne, Sara scatena la gelosia di Alessio: caos in studio e il gesto (sorprendente) per MatteoLa tronista è stata accusata da uno dei suoi corteggiatori dopo una doppia esterna (con bacio). Mentre Gemma Galgani è rimasta ancora una volta a mani vuote. libero.it

C'è un divario tra le pensioni degli uomini e quelle delle donne in tutta l'Ue, sia per quanto riguarda gli importi medi che quelli mediani #EuropeInMotion facebook

C'è un divario tra le pensioni degli uomini e quelle delle donne in tutta l'Ue, sia per quanto riguarda gli importi medi che quelli mediani #EuropeInMotion x.com