Aperte le candidature per il servizio civile all' ospedale di Pisa

L'Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa ha avviato le procedure di iscrizione per il servizio civile universale. Le candidature sono ora aperte per chi desidera partecipare come volontario presso l'ospedale. La selezione rimane aperta fino a un termine stabilito, e le persone interessate possono presentare la domanda secondo le modalità indicate dall'ente.

L'Azienda ospedaliero-universitaria pisana ha aperto le iscrizioni per diventare volontari del Servizio civile universale. Possono candidarsi, fino alle ore 14 dell'8 aprile, i giovani tra i 18 e i 28 anni. Per un anno il rimborso mensile sarà di 519,47 euro, per 25 ore di servizio settimanali.