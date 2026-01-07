Nonni che accudiscono i nipoti | lo studio svela benefici per i genitori ma rischi per la salute dei bambini in età scolare

Una recente ricerca tedesca pubblicata su Health Economics evidenzia come l’assistenza dei nonni ai nipoti possa avere effetti positivi sui genitori, offrendo supporto e sollievo. Tuttavia, lo studio mette in luce anche potenziali rischi per la salute dei bambini in età scolare, evidenziando la necessità di un equilibrio tra benefici e precauzioni nelle pratiche di cura familiari.

I nipoti quando sono con i nonni trascorrono metà del tempo insieme sugli schermi: la nuova ricerca - Sada Garibay, laureata in Comunicazione presso la Facoltà di Scienze Sociali e Comportamentali dell'Università dell'Arizona ha spiegato come l'idea dello studio sia partita da una constatazione da lei ... fanpage.it

Nonni riducono lo stress dei genitori (ma possono influenzare la salute dei nipoti): il nuovo studio dalla Germania - L’aiuto dei nonni nella gestione dei figli piccoli si conferma un sostegno importante per molte famiglie. ilmessaggero.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.