Nonni che accudiscono i nipoti | lo studio svela benefici per i genitori ma rischi per la salute dei bambini in età scolare
Una recente ricerca tedesca pubblicata su Health Economics evidenzia come l’assistenza dei nonni ai nipoti possa avere effetti positivi sui genitori, offrendo supporto e sollievo. Tuttavia, lo studio mette in luce anche potenziali rischi per la salute dei bambini in età scolare, evidenziando la necessità di un equilibrio tra benefici e precauzioni nelle pratiche di cura familiari.
I nonni rappresentano una risorsa per migliaia di famiglie. Una ricerca tedesca pubblicata su Health Economics ribalta le certezze: la cura regolare dei nipoti porta benefici evidenti ai genitori ma nasconde effetti negativi sulla salute dei bambini in età scolare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
