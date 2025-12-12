SOS infanzia l’allarme Unicef sui bambini a rischio nel mondo | 200 milioni hanno bisogno di assistenza umanitaria

L'Unicef lancia l'allarme: 200 milioni di bambini nel mondo sono in grave difficoltà e necessitano di assistenza umanitaria. Un dato che evidenzia le criticità che colpiscono le nuove generazioni, spesso trascurate nelle priorità globali e politiche. Un richiamo urgente alla tutela dei diritti e al benessere dei minori, vittime di conflitti, povertà e crisi.

Sarà che i minori, dalle nostre parti, servono solo quando diventano clava politica. Sarà che i bambini non votano. Così l’S.O.S. infanzia lanciato dai numeri Unicef suonano come flebile rumore di fondo: oltre 200 milioni di bambini avranno bisogno di assistenza umanitaria nel 2026. È una conta che supera la dimensione statistica e fotografa la cedevolezza morale del nostro presente. Conflitti, carestie, instabilità economiche e crisi climatiche convergono nello stesso punto fragile: l’infanzia. Nel nuovo “Humanitarian Action for Children”, l’agenzia chiede 7,66 miliardi di dollari per raggiungere 73 milioni di minori, dai neonati con malnutrizione severa agli adolescenti che vivono tra fronti armati e servizi essenziali in collasso. Lanotiziagiornale.it

