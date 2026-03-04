Un’altra notte di fuoco sul Medio Oriente I Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello Stretto di Hormuz

Nella notte sul Medio Oriente, si sono verificati nuovi scontri mentre i Pasdaran hanno dichiarato di aver preso il controllo dello Stretto di Hormuz, un passaggio strategico per il traffico petrolifero globale che collega il Golfo Persico al mare aperto. La regione continua a essere teatro di tensioni e azioni militari.

Raid incrociati su tutta la regione. Nella serata di ieri Trump aveva annunciato la possibilità di scortare le petroliere. All'alba di oggi l'annuncio dei Guardiani della rivoluzione Nella serata di ieri, Donald Trump aveva annunciato di aver dato ordine alla United States International Development Finance Corporation di fornire «assicurazioni e garanzie» per le navi che attraversano il Golfo, suggerendo che la Marina statunitense scorterà le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz «se necessario». «Con effetto immediato, ho ordinato alla United States Development Finance Corporation (Dfc) di fornire, a un prezzo molto ragionevole, un'assicurazione contro i rischi politici e garanzie per la sicurezza finanziaria di tutto il commercio marittimo, in particolare energetico, che attraversa il Golfo. Guerra in Medio Oriente. I Pasdaran: "Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz". Attacchi israeliani in Libano: almeno 11 mortiMercoledì 4 marzo, quinto giorno di guerra in Medio Oriente dopo l'attacco sferrato dagli Usa e da Israele sull'Iran. Raid di Israele sul Libano: "Morti e feriti", navi e jet europei in Medio oriente. I pasdaran: "Controlliamo lo stretto di Hormuz" Non si ferma il fuoco in Medio Oriente, la Francia muove la portaerei de Gaulle. MEDIO ORIENTE | Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale: almeno 4 i morti, molti sotto le macerie. Colpito anche un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut.