Lucio Dalla, artista e tifoso del Bologna, aveva un legame molto forte con il club rossoblù. La sua passione per il calcio e per la squadra si è manifestata nel tempo, tanto che al Dall’Ara trascorreva spesso le partite e si considerava un grande estimatore del gioco. Nonostante si definisse un playmaker, la sua presenza nel mondo bolognese andava oltre l’aspetto sportivo, diventando un simbolo di affetto e appartenenza.

Lucio Dalla, il pallone, il calcio e il Bologna. Vero che Lucio si considerava un grandissimo playmaker – "mi ha fregato solo l’altezza", diceva irridendo anche la sua statura –, ma al Dall’Ara Lucio era di casa. Perché la passione per i colori rossoblù – aveva visto anche l’ultimo scudetto firmato dai gol di Harald Nielsen e Romano Fogli – lo rendeva ancora più unito a quell’amico che rispondeva al nome di Gianni Morandi. Lucio al Dall’Ara al fianco di Luca Carboni. E Lucio insieme con Andrea Mingardi. La mente non può che andare all’inno, "Le tue ali Bologna", che i quattro hanno cominciato a cantare nella seconda metà degli anni Ottanta ed è diventato uno dei brani che portano i tifosi a identificarsi nei colori rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una vita per il rossoblù. Il Bologna e Lucio, una storia d’amore oltre il campo da calcio

Giancarlo Dettori e Franca Nuti, una storia d’amore lunga una vita. Il figlio Carlo: «Ora sei con la tua Franchina»Giancarlo Dettori e Franca Nuti, la «signora del teatro italiano», sono stati sposati per decenni fino alla morte di lei, nel maggio 2024.

Mario Rui e Napoli: una storia che va oltre il calcioCi sono calciatori che passano da una squadra lasciando solo statistiche, e altri che invece lasciano un segno emotivo profondo.

Una raccolta di contenuti su Una vita per il rossoblù Il Bologna e...

Temi più discussi: Una vita per il rossoblù. Il Bologna e Lucio, una storia d’amore oltre il campo da calcio; Una Messa per Modesta e per quanti hanno perso la vita in strada; La Capsula della salute arriva a Bologna: in pochi minuti la tua fotografia completa di benessere; Bologna Festival 2026. La musica risplende.

I portici come rifugi climatici con tende rosso Bologna: il progetto del Comune contro l’afaLinee d’ombra si è aggiudicato 100mila euro dal ministero della Cultura. Si parte con una mappatura dettagliata. Poi dovremo convincere i privati a ... bologna.repubblica.it

Bologna, Festival Antropologia 2026: raccolta fondi per restare gratuito e indipendenteLeggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, Festival Antropologia 2026: raccolta fondi per restare gratuito e indipendente ... tg24.sky.it

Eventi 4 marzo a Bologna e dintorni: omaggi a Lucio Dalla, le indagini di Nazzi e Amélie Nothomb x.com

BABELE live @ Fior di Sale, Bologna facebook