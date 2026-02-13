Mario Rui e Napoli | una storia che va oltre il calcio

Mario Rui ha deciso di lasciare il Napoli dopo sette stagioni, spinto dall’esigenza di una nuova sfida professionale. Durante il suo periodo in azzurro, il difensore portoghese ha dimostrato grande dedizione e ha conquistato il cuore dei tifosi, specie con le sue prestazioni in campo e i gesti di leadership nello spogliatoio.

Ci sono calciatori che passano da una squadra lasciando solo statistiche, e altri che invece lasciano un segno emotivo profondo. Mario Rui appartiene senza dubbio alla seconda categoria. L'esterno portoghese, protagonista di anni intensi con l'SSC Napoli, ha scritto pagine importanti della recente storia azzurra, diventando un punto di riferimento per compagni e tifosi. Dopo lo svincolo dal club partenopeo, il difensore è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione. Il suo primo pensiero era quello di tornare in Portogallo, un richiamo naturale verso casa e le proprie radici. Tuttavia, nonostante alcuni contatti, non si è mai arrivati a un accordo concreto.