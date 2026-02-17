Orlando della Woolf al Piccolo | Io Virginia fra dolore e gioia

Virginia Woolf ha portato in scena il suo personaggio Orlando al Teatro Piccolo, perché voleva esplorare le contraddizioni tra identità e desiderio. La rappresentazione mette in evidenza come Orlando, personaggio che cambia sesso e epoca, affronti il mondo con energia e curiosità, sfidando le convenzioni sociali. La pièce si svolge tra momenti di allegria e di sofferenza, riflettendo le emozioni contrastanti dell’autrice. In scena, l’attore interpreta con intensità un personaggio che si muove tra passato e presente, creando un ponte tra realtà e fantasia.

Orlando: sempre lui, sempre lei. Figura libera e irrefrenabile, pronta ancora una volta ad attraversare il tempo, lo spazio, il sesso. Nobile inglese dalle avventure bizzarre. Mentre insegue l'arte e l'amore e la conoscenza. In questo caso trasformandosi pure in monologo. Questa la forma pensata da Andrea De Rosa per il suo "Orlando", produzione TPE dal romanzo di Virginia Woolf, da stasera al 22 febbraio al Piccolo Teatro Studio. Una drammaturgia di Fabrizio Sinisi. Dove la (bellissima) traduzione di Nadia Fusini s'intreccia al carteggio tra l'autrice inglese e Vita Sackville-West, amica e amante.