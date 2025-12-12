Serata da incubo | scoperto nel garage devasta l’auto e aggredisce un agente

Una serata drammatica si è consumata in un garage, dove un individuo, nascosto tra le mura, ha distrutto un'auto e aggredito un agente intervenuto. L'episodio ha portato a una colluttazione che si è conclusa con un agente ferito e un ambiente in tumulto, lasciando dietro di sé ricordi di tensione e violenza.

Un garage trasformato in rifugio improvvisato, un’auto distrutta e una colluttazione che finisce con un agente ferito. È questo lo scenario che emerge da quanto accaduto nelle ultime ore in zona Don Bosco a Bolzano, dove un intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un giovane. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Francesca Traverso a Affari Tuoi: una serata da incubo davanti a milioni di telespettatori! Scopri cosa è successo nei commenti! - facebook.com Vai su Facebook

Serata da incubo al pronto soccorso di Como: un uomo molesta pazienti e medici, poi si spoglia e fa i bisogni per terra - Il 55enne, francese senza fissa dimora, era entrato nel pomeriggio per chiedere denaro. Come scrive ilgiorno.it

Serata da incubo per Pau Lopez: rigore causato dopo 33", infortunio e KO col Como - Quella di ieri è stata una serata da dimenticare per Pau Lopez, in occasione dell’amichevole tra il Betis Siviglia e il Como (2- Scrive tuttomercatoweb.com

Scherzo epico finito male

Video Scherzo epico finito male Video Scherzo epico finito male