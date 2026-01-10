La scuola investe sul futuro | all’IIS Alberti-Virgilio parte la filiera formativa 4+2 tra innovazione laboratori e nuove competenze

L’IIS Alberti-Virgilio introduce la nuova filiera formativa 4+2, un percorso che combina innovazione, laboratori e sviluppo di competenze. In un contesto come quello del Sannio, ricco di storia e paesaggi autentici, la scuola si impegna a preparare gli studenti alle sfide del domani, offrendo strumenti concreti per costruire un futuro sostenibile e competitivo.

Tempo di lettura: 4 minuti Nel Sannio, terra di storia millenaria, paesaggi autentici e nuove sfide di sviluppo, la scuola è chiamata oggi a giocare un ruolo decisivo: non solo trasmettere saperi, ma costruire futuro. È in questo contesto che l' IIS Alberti-Virgilio di Benevento, da sempre punto di riferimento per la formazione della provincia, sceglie di cambiare passo e di interpretare in modo concreto l'innovazione didattica, attivando la filiera formativa tecnologico-professionale 4+2. Una scelta che nasce dal territorio e guarda lontano, mettendo al centro i giovani, le competenze e un modo nuovo di fare scuola.

