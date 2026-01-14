Slow Food ricorda Graziano Pozzetto | una magnèda per la Giornata del Maiale

Il 25 gennaio, presso il Circolo IncontrArci di Marina di Ravenna, Slow Food Ravenna celebra la Giornata del Maiale in ricordo di Graziano Pozzetto. L’evento, intitolato “a vèt a fé una magnèda”, rende omaggio alla tradizione della festa del Maiale Grasso di Romagna, valorizzando le pratiche gastronomiche e culturali legate a questa importante ricorrenza.

Domenica 25 gennaio, al Circolo IncontrArci di Marina di Ravenna, Slow Food Ravenna organizza la Giornata del Maiale “a vèt a fé una magnèda”, in ricordo del grande gastronomo, giornalista e scrittore Graziano Pozzetto, la tradizionale festa del Maiale Grasso di Romagna.Il giorno dell’uccisione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

