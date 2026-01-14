Slow Food ricorda Graziano Pozzetto | una magnèda per la Giornata del Maiale

Il 25 gennaio, presso il Circolo IncontrArci di Marina di Ravenna, Slow Food Ravenna celebra la Giornata del Maiale in ricordo di Graziano Pozzetto. L’evento, intitolato “a vèt a fé una magnèda”, rende omaggio alla tradizione della festa del Maiale Grasso di Romagna, valorizzando le pratiche gastronomiche e culturali legate a questa importante ricorrenza.

Una giornata per ricordare Graziano Pozzetto - Grazie ad un gruppo di amici, che Graziano Pozzetto riuniva nella biblioteca di casa, trasformata in sala da pranzo, per festeggiare il proprio compleanno condividendo “gastro libidini” di ogni sorta, ... ravennawebtv.it

Il ricordo di Graziano Pozzetto: "Goliardico pure nei momenti duri". Slow food vuole intitolargli una via - Fino all’ultimo, finché ha potuto: perché Graziano Pozzetto non era tipo da starsene con le mani in mano, e ora che se n’è ... ilrestodelcarlino.it

