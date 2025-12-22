Paduli Volley 2006 serata all’insegna di sport e solidarietà | raccolta fondi pro Telethon

Paduli Volley 2006 ha organizzato un evento nel weekend natalizio, combinando sport e solidarietà. La serata, dedicata alla raccolta fondi per Telethon, ha visto la partecipazione della comunità e l’impegno di atleti e sostenitori. Un momento di condivisione che ha rafforzato i valori di solidarietà e collaborazione all’interno del territorio.

Sport, solidarietà e partecipazione: sono stati questi i tratti distintivi del fine settimana natalizio promosso dall' ASD Paduli Volley 2006, culminato con la serata pro Telethon dedicata allo sport e all'impegno sociale. Nel corso del torneo solidale disputato nella serata di domenica, la società ha raccolto 390 euro, somma che è stata interamente devoluta alla Fondazione Telethon a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L'iniziativa si inserisce all'interno di un ricco programma di attività natalizie pensato per coinvolgere atleti, famiglie e comunità, valorizzando lo sport come strumento educativo e di aggregazione.

