Una pezza e un’ingiustizia i sindacati smorzano Valditara sui docenti di sostegno e i 18.137 specializzati con i percorsi Indire

I sindacati hanno commentato le recenti decisioni del Ministero dell’Istruzione riguardo ai docenti di sostegno e ai percorsi formativi gestiti dall’Indire, definendo alcune misure come insufficienti e poco chiare. Il ministro dell’Istruzione ha invece affermato di aver ottenuto risultati importanti, evidenziando l’assegnazione di oltre 18.000 posti di specializzazione. La questione rimane al centro del dibattito tra rappresentanze e istituzioni.

Giuseppe Valditara, il ministro dell’Istruzione e del Merito, canta vittoria per i nuovi 18.137 docenti specializzati per il sostegno grazie ai percorsi Indire, mentre il sindacato alza la voce per protestare contro una formazione (quella dell’Istituto nazionale di documentazione e ricerca) non paragonabile al Tfa (Tirocinio formativo attivo, ndr) universitario. “Una pezza”, secondo la segretaria nazionale della Cisl Scuola. “ Un’ingiustizia ”, per il numero uno della Uil Scuola, Giuseppe D’Aprile. I corsi sono stati previsti nel Decreto-legge 71 del 31 maggio 2024 e sono stati organizzati per la prima volta da Indire. I docenti che hanno conseguito la specializzazione potranno inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze per il prossimo anno scolastico e potranno partecipare alle procedure concorsuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

