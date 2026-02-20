Corsi sostegno Indire 18.137 nuovi docenti specializzati Valditara | Personale qualificato con competenze indispensabili per garantire una scuola che valorizzi i talenti di ogni studente
Il Ministero dell’Istruzione ha formato 18.137 docenti di sostegno attraverso nuovi corsi organizzati dall’Indire, rispondendo alla crescente richiesta di personale qualificato. La scelta di potenziare il supporto scolastico mira a consentire a ogni studente di ricevere un’attenzione più mirata, specie per quelli con bisogni speciali. La formazione dei docenti si è concentrata su competenze pratiche e specifiche, migliorando la qualità dell’assistenza in classe. Le nuove specializzazioni arrivano dopo l’aumento delle iscrizioni a questi percorsi.
Sono 18.137 in più i docenti di sostegno che si sono specializzati grazie ai nuovi percorsi avviati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che si vanno ad aggiungere ai canali tradizionali. I percorsi sono previsti nel decreto-legge 71 del 31 maggio 2024 e sono organizzati per la prima volta anche da INDIRE. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
