Una nave iraniana è stata colpita da un sottomarino al largo dello Sri Lanka

Una nave militare iraniana, l'Iris Dena, è stata colpita da un sottomarino mentre si trovava a circa 40 miglia nautiche al largo di Galle, nello Sri Lanka. L'incidente è avvenuto a Nord Ovest dell'arcipelago delle Maldive, secondo quanto riferito dalle autorità. La nave iraniana si trovava in quella zona al momento dell'attacco.

La fregata Iris Dena è stata attaccata all'alba, decine di persone sono state messe in salvo dalla marina srilankese. Non è ancora chiaro se ci siano o meno dispersi La nave militare iraniana Iris Dena è stata colpita mentre si trovava a circa 40 miglia nautiche al largo di Galle, Sri Lanka, a Nord Ovest dell'arcipelago delle Maldive. La richiesta d'aiuto è partita all'alba. Almeno 30 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo dalla marina militare dello Sri Lanka e ricoverati all'ospedale di Karapitiya.

Nave iraniana affondata al largo dello Sri Lanka, almeno 101 dispersi e 78 feriti dopo un attacco sottomarinoAlmeno 101 persone risultano disperse e 78 ferite dopo un attacco sottomarino contro una nave iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka , secondo...

Nave iraniana attaccata da un sottomarino al largo dello Sri Lanka. «Almeno 101 dispersi, un morto e 78 feriti»I contorni dell'operazione non sono chiare e servirà del tempo per attribuire le responsabilità. Quel che è certo è ... msn.com

Sottomarino attacca e affonda una nave iraniana al largo dello Sri Lanka: cosa sappiamoUna nave militare iraniana è affondata al largo dello Sri Lanka, forse dopo un attacco sferrato da un sottomarino. lettera43.it

