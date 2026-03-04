Sottomarino attacca e affonda una nave iraniana al largo dello Sri Lanka | cosa sappiamo

Uno scontro tra un sottomarino e una nave iraniana si è verificato al largo dello Sri Lanka, portando all’affondamento della nave da guerra IRIS Dena. L’esercito dello Sri Lanka ha recuperato 78 persone che si trovavano a bordo della nave iraniana, che si trovava appena fuori dalle acque territoriali dello Stato insulare. Non sono stati riportati dettagli sulle cause dell’incidente o su eventuali danni al sottomarino coinvolto.

A bordo c'erano circa 180 persone: oltre 100 dispersi, più di 30 feriti. L'incidente è avvenuto appena al di fuori delle acque territoriali dello Stato insulare asiatico. L'esercito dello Sri Lanka ha tratto in salvo 78 persone che erano a bordo della nave da guerra iraniana IRIS Dena, che stava affondando appena al di fuori delle acque territoriali dello Stato insulare asiatico. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Vijitha Herath, durante un intervento in parlamento a Colombo. Sarebbero almeno 101 i dispersi. Almeno 30 i feriti ricoverati in ospedale. Ignote per ora le cause dell'affondamento. C'è però l'ipotesi che l'IRIS Dena, fregata in servizio nella Flotta Meridionale della Marina di Teheran, possa essere stata attaccata da un sottomarino.