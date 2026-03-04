Nave iraniana affondata al largo dello Sri Lanka almeno 101 dispersi e 78 feriti dopo un attacco sottomarino

Una nave iraniana è stata colpita da un attacco sottomarino al largo delle coste dello Sri Lanka. Secondo le fonti della Marina locale e del ministero della Difesa, almeno 101 persone sono disperse mentre 78 sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato in acque internazionali e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Non sono state fornite altre informazioni sulle circostanze dell’attacco.

Almeno 101 persone risultano disperse e 78 ferite dopo un attacco sottomarino contro una nave iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka, secondo fonti della Marina dello Sri Lanka e del ministero della Difesa. Lo riporta Reuters online. La nave iraniana affondata a 40 miglia da Galle Alle 5.08 di questa mattina la Marina dello Sri Lanka e la guardia costiera hanno ricevuto un messaggio di emergenza dalla nave che stava affondando, chiamata “Iris Denà”, a 40 miglia nautiche dal distretto portuale meridionale di Galle. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dello Sri Lanka Vijitha Herath, ripreso dall’agenzia Pti, aggiungendo che almeno 30 marinai sono stati salvati, mentre circa 180 persone si trovavano a bordo al momento dell’attacco. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nave iraniana affondata al largo dello Sri Lanka, almeno 101 dispersi e 78 feriti dopo un attacco sottomarino Leggi anche: Sottomarino attacca e affonda una nave iraniana al largo dello Sri Lanka: cosa sappiamo Bloccato in Sri Lanka dopo l’attacco all’Iran, Francesco: “10mila euro per tornare in Italia, è vergognoso”L'appello di Francesco, bloccato in Sri Lanka insieme alla famiglia dopo la chiusura degli scali degli Emirati Arabi Uniti a seguito dell'attacco di... Contenuti e approfondimenti su Sri Lanka. Argomenti discussi: Soldati italiani colpiti da un missile in Kuwait. I militari del 51esimo Stormo di Istrana: ?Eravamo appena usciti dal bunker per una... Sottomarino attacca e affonda una nave iraniana al largo dello Sri Lanka: cosa sappiamoUna nave militare iraniana è affondata al largo dello Sri Lanka, forse dopo un attacco sferrato da un sottomarino. lettera43.it Attacco sottomarino al largo delle coste dello Sri Lanka: affonda una nave iraniana. Morti e feritiUna nave iraniana, la fregata Iris Dena, è affondata al largo dello Sri Lanka a seguito di un presunto attacco sottomarino. Secondo le autorità locali, almeno 101 persone risultano disperse e 78 ... affaritaliani.it