Una mongolfiera con due persone a bordo colpisce una torre telefonica | il salvataggio a 270 metri d'altezza

Due persone a bordo di una mongolfiera sono finite contro una torre telefonica a 270 metri di altezza. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per effettuare il salvataggio e hanno messo in sicurezza i due individui rimasti bloccati. L’incidente si è verificato durante un volo in quota, e il soccorso è stato portato a termine con successo.

I Vigili del Fuoco hanno salvato due persone che si si sono schiantate su la mongolfiera su cui stavano volando. L'operazione di soccorso è stata ripresa in un video spettacolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Texas, mongolfiera si schianta contro antenna alta centinaia di metri: il salvataggio è spettacolareGli equipaggi nel Texas orientale hanno salvato due persone rimaste bloccate a centinaia di metri in aria dopo che una mongolfiera era rimasta... Un aereo militare del Qatar colpisce una torre a Malpensa: a bordo 104 membri dello staff per le OlimpiadiUna torre di illuminazione all'aeroporto di Malpensa è stata danneggiata durante l'arrivo di un aereo militare del Qatar. Approfondimenti e contenuti su Una mongolfiera con due persone a bordo.... Temi più discussi: Operazione spettacolare di salvataggio a Longview, in Texas, dove una mongolfiera ha urtato una torre per telecomunicazioni nella contea di Gregg, ed è rimasta impigliata a oltre 270 metri dal suolo. I vigili del fuoco hanno raggiunto le due persone bloccate; Texas, mongolfiera resta impigliata a una torre di telecomunicazioni: lo spettacolare salvataggio; Video. Due salvati dopo che una mongolfiera resta bloccata in aria a 274 metri; Texas, mongolfiera si schianta contro antenna alta centinaia di metri: il salvataggio è spettacolare. Texas, mongolfiera si schianta contro un’antenna e rimane impigliata: il video del salvataggio a 300 metri da terraIn Texas, nei pressi della città di Longview, i vigili del fuoco hanno salvato due persone rimaste bloccate a circa 300 metri d’altezza dopo che una mongolfiera era rimasta impigliata in una torre di ... blitzquotidiano.it Video. Due persone salvate da mongolfiera bloccata a 274 metri di altezzaVideo. Texas, mongolfiera resta impigliata a 274 metri: due persone salvate. A Longview i vigili del fuoco hanno soccorso due persone dopo che la loro mongolfiera è rimasta impigliata in una torre di ... it.euronews.com Paura in Texas, mongolfiera bloccata su una torre di comunicazione: il salvataggio spettacolare Link nei commenti facebook