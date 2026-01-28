Un aereo militare del Qatar colpisce una torre a Malpensa | a bordo 104 membri dello staff per le Olimpiadi

Questa mattina un aereo militare del Qatar ha colpito una torre di illuminazione all’aeroporto di Malpensa. La torre è stata danneggiata durante l’atterraggio del velivolo, che trasportava 104 membri dello staff per le Olimpiadi. Nessuno è rimasto ferito, ma i voli sono stati temporaneamente rallentati. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.

Una torre di illuminazione all'aeroporto di Malpensa è stata danneggiata durante l'arrivo di un aereo militare del Qatar. Il velivolo trasportava lo staff coinvolto nei preparativi di sicurezza per le Olimpiadi.

