Texas mongolfiera si schianta contro antenna alta centinaia di metri | il salvataggio è spettacolare

Una mongolfiera si è schiantata contro un’antenna alta centinaia di metri nel Texas orientale. Due persone sono rimaste bloccate a diverse centinaia di metri di altezza e sono state salvate dagli equipaggi locali in un intervento che si è svolto nel fine settimana. Il salvataggio è stato particolarmente spettacolare e ha coinvolto diversi operatori di emergenza.

Gli equipaggi nel Texas orientale hanno salvato due persone rimaste bloccate a centinaia di metri in aria dopo che una mongolfiera era rimasta impigliata in una torre di comunicazione durante il fine settimana. I vigili del fuoco che sono intervenuti sulla torre sabato mattina hanno trovato il pallone impigliato a più di 900 piedi (274 metri) dal suolo, secondo i funzionari di Longview, una città di oltre 80.000 abitanti a circa 120 miglia (193 chilometri) a est di Dallas. Il complesso intervento di salvataggio, durato ore, ha coinvolto più di una dozzina di vigili del fuoco di stazione a varie altezze lungo la torre. Ci hanno messo circa un'ora per raggiungere l'uomo e la donna nella cesta del pallone e dare loro corde e imbracature per aiutarli a fuggire.