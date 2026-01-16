Aldo Cazzullo Una giornata particolare sulla strage del Vajont con Mauro Corona è la più vista di sempre | quando vederla in replica

Da pordenonetoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 gennaio, oltre 1,36 milioni di spettatori hanno seguito su La7 la puntata di

Più di 1 milione e 360 mila spettatori mercoledì 14 gennaio hanno assistito alla puntata di "Una giornata particolare", il programma di Aldo Cazzullo che va in onda in prima serata su La7, dedicata alla tragedia del Vajont. Lo share è stato del 7,7%, i picchi hanno sfiorato l’11% e grazie a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Una giornata particolare sul disastro del Vajont: Mauro Corona con Aldo Cazzullo racconta la tragedia

Leggi anche: Una Giornata Particolare ripercorre il disastro del Vajont con Mauro Corona e Gino Paoli

