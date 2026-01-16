Aldo Cazzullo Una giornata particolare sulla strage del Vajont con Mauro Corona è la più vista di sempre | quando vederla in replica
Il 14 gennaio, oltre 1,36 milioni di spettatori hanno seguito su La7 la puntata di
Più di 1 milione e 360 mila spettatori mercoledì 14 gennaio hanno assistito alla puntata di "Una giornata particolare", il programma di Aldo Cazzullo che va in onda in prima serata su La7, dedicata alla tragedia del Vajont. Lo share è stato del 7,7%, i picchi hanno sfiorato l’11% e grazie a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Una giornata particolare sul disastro del Vajont: Mauro Corona con Aldo Cazzullo racconta la tragedia
Leggi anche: Una Giornata Particolare ripercorre il disastro del Vajont con Mauro Corona e Gino Paoli
Su La7 riparte 'Una giornata particolare' di Aldo Cazzullo; Cesare, Dante, Leonardo: Aldo Cazzullo racconta il genio italiano; Una Giornata Particolare: Il Disastro del Vajont - replica del 14/1/2026; Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo su La7: le anticipazioni del 14 gennaio.
Aldo Cazzullo, la puntata sulla strage del Vajont la più vista di sempre - Su La7, l'appuntamento con «Una giornata particolare», nel prime time di mercoledì 14 gennaio, è stata vista da oltre 1 milione e 360 mila spettatori, con una share del 7,7% e picchi che hanno sfiorat ... msn.com
Una Giornata Particolare racconta il genio italiano - Una Giornata Particolare: Aldo Cazzullo torna in prima serata con una puntata speciale dedicata al genio italiano. davidemaggio.it
"Alla trasmissione di Cazzullo do 4"; "io invece do 9". La puntata sul Vajont di 'Una giornata particolare' fa discutere: efficace operazione divulgativa o semplificazione storica? - 15, è andata in onda su La7 la puntata di Una giornata particolare, il programma condotto da Aldo Cazzullo, sul disastro del Vajont. ildolomiti.it
Il disastro del Vajont è un tema delicato, al quale in tanti si sentono emotivamente vicini; ragion per cui la trasmissione di Aldo Cazzullo è stata tanto di elogi quanto di critiche - facebook.com facebook
#dimartedi Aldo Cazzullo ha osservato che Giorgia Meloni è Presidente del Consiglio da tre anni e, a suo parere, non sembra aver realizzato moltissimo. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.