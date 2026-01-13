Una giornata particolare sul disastro del Vajont | Mauro Corona con Aldo Cazzullo racconta la tragedia

13 gen 2026

Il 9 ottobre 1963, il disastro del Vajont segnò profondamente la storia italiana. In questa narrazione, Mauro Corona e Aldo Cazzullo analizzano con rigore e rispetto gli eventi che portarono a quella tragedia, ricostruendo le ore cruciali e le conseguenze di un episodio che ancora oggi suscita riflessione. Un’occasione per comprendere meglio una delle pagine più dolorose del nostro passato.

Aldo Cazzullo, a più di sessant'anni da una delle pagine più tragiche della nostra storia, ripercorre, minuto per minuto, come si arrivò a quella tragedia che la sera del 9 ottobre 1963 travolse tutto, cancellando vite e paesi interi.Il viaggio per raggiungere la diga del Vajont inizia da Roma a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Disastro del Vajont, la ricostruzione dei fatti: quanti morti e cosa accadde - La sera del 9 ottobre 1963, la valle fu travolta da una delle peggiori catastrofi industriali e ambientali della storia italiana. lettera43.it

Vajont, 9 ottobre 1963, ore 22.39: acqua, fango, silenzio, morte - Duecentosessanta milioni di metri cubi di terra si staccarono dal monte Toc franando nel bacino della diga del Vajont, tra Veneto e Friuli Venezia ... rainews.it

Vajont, «Imparare dal dramma». Metsola: non possiamo permetterci che si ripeta - Si è appena concluso il lungo percorso di iniziative che, da metà settembre, ha preparato la comunità del Vajont e i territori circostanti al 62esimo anniversario del disastro del 1963. ilgazzettino.it

