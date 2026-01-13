Una giornata particolare sul disastro del Vajont | Mauro Corona con Aldo Cazzullo racconta la tragedia

Il 9 ottobre 1963, il disastro del Vajont segnò profondamente la storia italiana. In questa narrazione, Mauro Corona e Aldo Cazzullo analizzano con rigore e rispetto gli eventi che portarono a quella tragedia, ricostruendo le ore cruciali e le conseguenze di un episodio che ancora oggi suscita riflessione. Un’occasione per comprendere meglio una delle pagine più dolorose del nostro passato.

Aldo Cazzullo, a più di sessant'anni da una delle pagine più tragiche della nostra storia, ripercorre, minuto per minuto, come si arrivò a quella tragedia che la sera del 9 ottobre 1963 travolse tutto, cancellando vite e paesi interi. Il viaggio per raggiungere la diga del Vajont inizia da Roma.

