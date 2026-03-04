Una doppia e trina la piazza per l’Iran divide la sinistra

Nella piazza si sono riuniti manifestanti per sostenere l’Iran, sventolando bandiere e mostrando cartelli con lo slogan “Donna, vita, libertà”. La manifestazione ha avuto luogo in diverse città, con partecipanti che chiedono maggiori diritti e libertà per le donne iraniane, in particolare in memoria di Masha Amini e delle altre ragazze che hanno lottato contro le restrizioni. La presenza di diverse anime della sinistra ha generato divisioni tra i partecipanti.

Davanti a Montecitorio con il Campo largo e Amnesty per i prigionieri politici, con le corde a evocare il boia, a Santi Apostoli con destra e centristi, tra bandiere iraniane, Usa e israeliane In piazza per l'Iran, ma come, quando e perché? In piazza con "Donna, vita, libertà", in nome di Masha Amini e delle altre ragazze coraggiose che hanno sfidato la dittatura anche a costo di perdere la vita. In piazza nell'ora in cui si mescolano speranza e paura, ma un conto è andarci alle 13, davanti a Palazzo Montecitorio, con Amnesty International, per il flash mob "Stand for life", in difesa dei prigionieri politici che a Teheran rischiano...