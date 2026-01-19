Protezione civile abruzzese sotto i riflettori internazionali | in visita la delegazione del quotidiano giapponese Yomiuri Shinbun

La Protezione civile abruzzese è stata visitata dalla delegazione del quotidiano giapponese Yomiuri Shinbun presso la sede della Regione. L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto e di approfondimento sulle attività e le strategie di gestione delle emergenze nel territorio abruzzese. La visita sottolinea l’interesse internazionale per il sistema di protezione civile regionale e le sue pratiche di sicurezza e prevenzione.

Il sistema di Protezione civile abruzzese conquista la scena internazionale. Oggi, presso la sede della Regione Abruzzo, il presidente Marco Marsilio ha ricevuto una delegazione del Yomiuri Shinbun, una delle più autorevoli e diffuse testate giornalistiche giapponesi, impegnata in un.🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Marsilio visita la cittadella della Protezione civile: "Il nostro sistema è moderno e autonomo" Temperature sotto lo zero e ghiaccio lungo le strade, in azione la protezione civile

Le basse temperature sotto lo zero hanno portato alla formazione di ghiaccio sulle strade e nelle aree pedonali di Pescara, specialmente durante la notte e le prime ore di lunedì 12 gennaio. La protezione civile è intervenuta per garantire la sicurezza di cittadini e mezzi, monitorando le condizioni e intervenendo dove necessario per prevenire incidenti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Maltempo in Abruzzo: allerta gialla per piogge e neve a quote basse - La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio ... abruzzolive.it

#Acerra - Spengono auto in fiamme: encomio a tre volontari della Protezione Civile #Cronaca #ProtezioneCivile #Solidarietà #SensoCivico #CronacaLocale #NanoTV - facebook.com facebook

Prima regola in caso di #allerta: non correre rischi se puoi farne a meno #protezionecivile x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.