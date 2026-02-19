Ramadan a Monfalcone | la chiesa cattolica apre le porte alla comunità musulmana

A Monfalcone, la chiesa cattolica ha deciso di aprire le sue porte alla comunità musulmana durante il Ramadan, il mese sacro dell’Islam. La causa è la volontà di favorire il rispetto reciproco e il dialogo tra le diverse religioni. Sono stati messi a disposizione spazi parrocchiali per permettere ai musulmani di pregare in un luogo aperto e accogliente. Questa iniziativa concreta punta a rafforzare i legami tra le comunità e a promuovere la tolleranza. La chiesa invita tutti a partecipare e a sostenere il gesto di solidarietà.

Spazi parrocchiali concessi per la preghiera. In occasione del Ramadan, il mese più sacro dell'Islam che ricorda la prima rivelazione del Corano al profeta Maometto, a Monfalcone si registra un gesto di apertura interreligiosa. Dopo la chiusura di tre moschee prive della destinazione d'uso per luoghi di culto, la comunità musulmana locale si è ritrovata senza spazi per la preghiera collettiva. A offrire una soluzione sono stati i parroci del territorio, monsignor Paolo Zuttion e don Zanetti, con il via libera del vescovo di Gorizia, monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli.