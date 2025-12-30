Il Forteguerri apre le sue porte al Mit di Boston
PISTOIA Prosegue con particolare successo un progetto di alta qualificazione e condivisione didattica fra il liceo classico "Niccolò Forteguerri" di Pistoia e gli Stati Uniti. Un percorso che ha già dato buoni frutti nel passato anno scolastico e che vedrà la presenza, in città, di alcuni docenti del Massachusetts Institute of Technology - MIT di Boston che si intratterranno con gli insegnanti pistoiesi, visionando attentamente la scuola e le sue eccellenze, per ben tre settimane. L’istituto, infatti, ha creato un progetto internazionale Misti "Global Teaching Labs GTL del MIT", grazie al quale recluta i migliori tra i suoi studenti di laurea triennale e specialistica per offrire loro un percorso di formazione negli istituti di vari paesi nel mondo, offrendo così a tutti gli studenti un’occasione unica di apprendere nuove culture e modalità di insegnamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
