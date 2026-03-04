Un sottomarino americano affonda una fregata iraniana al largo dello Sri Lanka

Un sottomarino americano ha affondato una fregata iraniana al largo dello Sri Lanka. La nave, chiamata Iris Dena, aveva un equipaggio di 180 persone e era armata con cannoni, missili terra-aria, missili antinave e siluri. La fregata credeva di essere in una zona sicura, ma è stata colpita e affondata durante un incidente.

Il compito di distruggere la Marina di Teheran spetta a noi, ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth: "Siamo sulla buona strada". La divisione degli obiettivi con Israele L'America affonda una fregata iraniana. Le difese Nato abbattono un missile diretto in Turchia Roma. La nave da guerra iraniana Iris Dena, composta da 180 membri dell'equipaggio e armata con cannoni, missili terra-aria, missili antinave e siluri "pensava di essere al sicuro in acque internazionali", al largo della costa sud dello Sri Lanka, "invece è stata affondata da un siluro di un sottomarino americano", ha annunciato in conferenza stampa al Pentagono il segretario americano alla Difesa, Pete Hegseth.