Un milione mezzo per i lavori Aree verdi e restyling delle strade

La giunta Lunardi ha approvato un progetto di fattibilità che prevede tre interventi: un investimento di un milione e mezzo di euro per lavori di riqualificazione, interventi su aree verdi e il rifacimento delle strade. Queste operazioni riguardano altrettante zone pubbliche del territorio e sono state approvate recentemente.

Tre operazioni che mirano a riqualificare altrettante aree pubbliche del territorio, racchiuse in un progetto di fattibilità approvato dalla giunta Lunardi pochi giorni fa. Costo complessivo dei lavori, 1.400.000 euro. A tanto ammonta il maxi-intervento che l'amministrazione intende attuare nell'area verde Maresciallo Mario Gepponi a Casalguidi, in piazza Amedeo Sorghi a Masotti ed in piazza Massimo Magrini (con la vicina area verde) a Ponte di Serravalle. Una maxi-operazione divisa in tre differenti opere, che si pone l'obiettivo di valorizzare altrettanti spazi pubblici. Nella delibera con cui viene approvata la fattibilità dei tre...