Dal Quarticciolo a Centocelle | restyling in arrivo per le aree verdi Tutti i progetti

Il municipio V ha annunciato i nuovi progetti di riqualificazione per tre aree verdi tra Quarticciolo e Centocelle. Gli interventi prevedono lavori di restyling e miglioramenti, con l’obiettivo di rendere gli spazi più belli e fruibili per i cittadini. Nei prossimi mesi, i residenti potranno vedere i primi cambiamenti lungo le strade di questi quartieri.

Dal Quarticciolo a Centocelle: il municipio V ha presentato i progetti per la riqualificazione di tre aree verdi del territorio. Si tratta di largo Mola di Bari, via Gioia del Colle e via Castore Durante.L'obiettivo degli interventi è attribuire nuove funzioni a questi spazi, affinché tornino di.

Il paese sta vivendo una fase di trasformazione significativa, con interventi di restyling in diverse aree.

