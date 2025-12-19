Emozioni in scena per l’evento finale del progetto Techne Academy rivolto a ragazzi con disabilità

L’evento finale di Techne Academy ha portato in scena emozioni e talento, celebrando il percorso di ragazzi con disabilità. Promosso dal Comune di Forlì e della Romagna Forlivese, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, il progetto ha dimostrato come creatività e inclusione possano aprire nuove strade. Un momento di gioia e riconoscimento per tutti i partecipanti, testimonianza di un impegno condiviso per un futuro più inclusivo.

