Emozioni in scena per l’evento finale del progetto Techne Academy rivolto a ragazzi con disabilità
L’evento finale di Techne Academy ha portato in scena emozioni e talento, celebrando il percorso di ragazzi con disabilità. Promosso dal Comune di Forlì e della Romagna Forlivese, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, il progetto ha dimostrato come creatività e inclusione possano aprire nuove strade. Un momento di gioia e riconoscimento per tutti i partecipanti, testimonianza di un impegno condiviso per un futuro più inclusivo.
Si è concluso il progetto Techne Academy rivolto a ragazzi con disabilità, promosso dal Comune di Forlì e da altri Comuni della Romagna Forlivese e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. L'epilogo è avvenuto con un evento che si è svolto nel salone comunale di Forlì alla presenza di istituzioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
