Inclusione e solidarietà in vista delle feste | all’Oriani i ragazzi con disabilità protagonisti del Natale
In un momento storico in cui le fragilità sociali si fanno sempre più evidenti, l’Istituto tecnico “Oriani” di Faenza ha scelto di rispondere con un gesto corale di generosità. La scuola si è trasformata in un vero e proprio centro di raccolta e di speranza, aderendo all’iniziativa “Scatola di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Natale in prefettura, bimbi protagonisti di un evento di inclusione e solidarietà
Leggi anche: Natale in prefettura, bimbi protagonisti di un evento di inclusione e solidarietà
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
L’Isola della Solidarietà è uno spazio speciale per conoscere e sostenere i valori di pace e inclusione, unendo l'esperienza dello shopping alla beneficenza - facebook.com facebook
Cirò Marina, Natale di solidarietà e inclusione: al centro “La Speranza” la Tombolata che unisce la comunità x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.